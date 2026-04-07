Челябинский «Трактор» может расстаться со всеми легионерами Менеджер Волков: ХК «Трактор» с высокой вероятностью отпустит всех иностранцев

Челябинский хоккейный клуб КХЛ «Трактор» с высокой долей вероятности расстанется со всеми иностранными игроками в грядущее межсезонье, заявил генеральный менеджер ХК Алексей Волков на пресс-конференции по итогам сезона. Сейчас в составе команды выступают четыре легионера: канадец Джошуа Ливо, американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, а также словак Михал Чайковски, передает РИА Новости.

С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции, — сказал Волков.

Он пояснил, что клуб, скорее всего, не продлит контракт с Владимиром Жарковым, а игра Егора Коршкова в плей-офф вызывает вопросы. При этом генменеджер допустил, что кто-то один из иностранцев может остаться, отметив, что геополитическая ситуация осложняет поиск новых легионеров. Ему импонирует самоотверженность Логана Дэя, однако результат сезона он назвал неудовлетворительным, подчеркнув необходимость свежей крови.

В первом раунде плей-офф «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата ХК стал шестым в Восточной конференции.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских спортсменов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.