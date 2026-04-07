07 апреля 2026 в 12:26

Челябинский «Трактор» может расстаться со всеми легионерами

Менеджер Волков: ХК «Трактор» с высокой вероятностью отпустит всех иностранцев

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Челябинский хоккейный клуб КХЛ «Трактор» с высокой долей вероятности расстанется со всеми иностранными игроками в грядущее межсезонье, заявил генеральный менеджер ХК Алексей Волков на пресс-конференции по итогам сезона. Сейчас в составе команды выступают четыре легионера: канадец Джошуа Ливо, американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, а также словак Михал Чайковски, передает РИА Новости.

С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции, — сказал Волков.

Он пояснил, что клуб, скорее всего, не продлит контракт с Владимиром Жарковым, а игра Егора Коршкова в плей-офф вызывает вопросы. При этом генменеджер допустил, что кто-то один из иностранцев может остаться, отметив, что геополитическая ситуация осложняет поиск новых легионеров. Ему импонирует самоотверженность Логана Дэя, однако результат сезона он назвал неудовлетворительным, подчеркнув необходимость свежей крови.

В первом раунде плей-офф «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата ХК стал шестым в Восточной конференции.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских спортсменов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Спорт
Хоккей
Россия
Челябинск
трактор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

