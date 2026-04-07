07 апреля 2026 в 11:29

Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница

Погибшая в Прикамье учительница Багута с детства мечтала стать педагогом

Обстановка у школы №5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Обстановка у школы №5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Фото: Елена Майорова/РИА Новости
Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после нападения 17-летнего школьника в Добрянке Пермского края, с детства хотела пойти по стопам матери и стать педагогом, заявили РИА Новости в региональном министерстве образования. Женщина в одном из интервью вспоминала, что для нее сообщество учителей — это совершенно бытовая обстановка.

Разговоры о школе — это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, — рассказывала Багута.

По ее словам, только в школе она чувствовала себя максимально комфортно. Также педагог признавалась, что очень любит литературу.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело, возбужденное после нападения на педагога в Добрянке, переквалифицировано с покушения на статью об убийстве. Учительница скончалась в медицинском учреждении.

