07 апреля 2026 в 12:28

Российские войска нанесли удар по украинскому отряду в приграничье

Минобороны: военные нанесли удар по украинскому погранотряду под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО
Российские войска нанесли удар по подразделениям противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Поражение было нанесено в районах нескольких населенных пунктов региона.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Подсереднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное Харьковской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. «Север» ликвидировал 200 солдат в Харьковской области, подразделения «Запада» устранили свыше 180 украинских военнослужащих, «Юга» — до 200, «Центра» — более 335.

До этого в пресс-службе Минобороны проинформировали, что специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» поразили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Михайловка. Инцидент произошел на аэродроме.

