07 апреля 2026 в 13:46

Появились детали жизни погибшей при атаке БПЛА семьи

Погибшие при атаке БПЛА ВСУ во Владимирской супруги прожили вместе 19 лет

Фото: Социальные сети
Супруги, погибшие при ударе по двухквартирному дому в Александровском округе Владимирской области, прожили в браке 19 лет, заявила RT сестра главы семьи Галина. По ее словам, их старшей дочери 18 лет, она учится на педагога. Галина также сообщила, что младшую дочь погибших, пятилетнюю девочку, уже выписали из больницы.

Трое детей, всю жизнь вместе прожили, 19 лет женаты. У них все было прекрасно. Они любили жить, любили друзей, детей своих, — сказала собеседница.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что удар ВСУ по населенному пункту во Владимирской области привел к гибели трех человек, включая ребенка. Пятилетняя девочка, которая находилась в доме, осталась жива, но получила ранения.

Позже появились данные, что мальчик, погибший при атаке беспилотника, накануне трагедии отметил день рождения. Ребенку исполнилось 12 лет. Авдеев заверил, что двум сестрам, потерявшим семью из-за атаки, окажут финансовую помощь. Также с ними начнут работать органы опеки.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что эта атака могла быть осуществлена не с линии боевого соприкосновения, а с близлежащих территорий. По его словам, беспилотники могли быть запущены с территории заброшенных сел, ферм или садоводческих товариществ.

