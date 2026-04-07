07 апреля 2026 в 13:46

Американист назвал серьезные основания для отставки Хегсета

Американист Дудаков: Хегсету грозит отставка из-за военных преступлений в Иране

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Пентагона Пит Хегсет может лишиться своей должности из-за обвинений в военных преступлениях, совершенных в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. На этом фоне, по его мнению, в скором времени президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предстоит принять непростое решение.

Эта история с Питом Хегсетом и его потенциальным импичментом очень важная. Во-первых, есть серьезные основания для этого — военные преступления. В частности, это удар по начальной школе в Иране, который случился в первые дни конфликта. Это и угрозы устроить атаки на гражданские объекты, включая электростанции и все остальное, что тоже нарушает международное право. В этой связи демократы, конечно, в ближайшее время будут ставить Трампа перед тяжелым выбором, — высказался Дудаков.

Ранее сообщалось, что демократы намерены инициировать процесс отстранения Хегсета от должности. Представитель партии от штата Аризона Яссамин Ансари планирует представить статью об импичменте главы Пентагона.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
