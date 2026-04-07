Американист назвал серьезные основания для отставки Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет может лишиться своей должности из-за обвинений в военных преступлениях, совершенных в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. На этом фоне, по его мнению, в скором времени президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предстоит принять непростое решение.

Эта история с Питом Хегсетом и его потенциальным импичментом очень важная. Во-первых, есть серьезные основания для этого — военные преступления. В частности, это удар по начальной школе в Иране, который случился в первые дни конфликта. Это и угрозы устроить атаки на гражданские объекты, включая электростанции и все остальное, что тоже нарушает международное право. В этой связи демократы, конечно, в ближайшее время будут ставить Трампа перед тяжелым выбором, — высказался Дудаков.

Ранее сообщалось, что демократы намерены инициировать процесс отстранения Хегсета от должности. Представитель партии от штата Аризона Яссамин Ансари планирует представить статью об импичменте главы Пентагона.