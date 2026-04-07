07 апреля 2026 в 11:21

У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей

Генпрокуратура требует взыскать с экс-следователя Ромодановского 75 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Генеральная прокуратура подала иск к бывшему руководителю следственного управления СК РФ по Северо-Западному округу Москвы Сергею Ромодановскому, сообщил ТАСС источник, знакомый с документами. Ведомство требует взыскать с осужденного по делу Merlion имущество на 75 млн рублей.

Речь идет о коллекции из 21 дорогих наручных часов общей стоимостью 13 млн рублей. Их нашли при обыске в доме экс-следователя. Также Генпрокуратура хочет изъять в доход государства две квартиры и нежилое помещение в Москве, оформленные на родителей жены Ромодановского. Рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки составляла 57,7 млн рублей. В иске фигурирует и автомобиль Mercedes AMG G63 2016 года, который был записан на тещу, а затем продан. Его оценили в 4,25 млн рублей, и прокуратура требует взыскать эти деньги.

В иске подчеркивается, что официальный доход экс-следователя за три года составил около 10,4 млн рублей. Его жена не работала, а доход родителей супруги за тот же период не превысил 125 тыс. рублей. Таким образом, стоимость имущества Ромодановского более чем в семь раз выше официальных заработков его и супруги. Это, по мнению прокуратуры, доказывает незаконное происхождение активов.

Ромодановский получил 19 лет колонии строгого режима по делу Merlion. Его лишили звания подполковника юстиции. Это самый большой срок среди всех осужденных в рамках этого дела.

Ранее по делу о взятке задержали заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова. Его подозревают в получении денег за покровительство при исполнении контракта в рамках госпрограммы «Чистая вода». Правоохранители провели обыски по месту жительства чиновника.

Общество
Россия
Генпрокуратура
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром
ВСУ атаковали школу в новом регионе России
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
