У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей Генпрокуратура требует взыскать с экс-следователя Ромодановского 75 млн рублей

Генеральная прокуратура подала иск к бывшему руководителю следственного управления СК РФ по Северо-Западному округу Москвы Сергею Ромодановскому, сообщил ТАСС источник, знакомый с документами. Ведомство требует взыскать с осужденного по делу Merlion имущество на 75 млн рублей.

Речь идет о коллекции из 21 дорогих наручных часов общей стоимостью 13 млн рублей. Их нашли при обыске в доме экс-следователя. Также Генпрокуратура хочет изъять в доход государства две квартиры и нежилое помещение в Москве, оформленные на родителей жены Ромодановского. Рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки составляла 57,7 млн рублей. В иске фигурирует и автомобиль Mercedes AMG G63 2016 года, который был записан на тещу, а затем продан. Его оценили в 4,25 млн рублей, и прокуратура требует взыскать эти деньги.

В иске подчеркивается, что официальный доход экс-следователя за три года составил около 10,4 млн рублей. Его жена не работала, а доход родителей супруги за тот же период не превысил 125 тыс. рублей. Таким образом, стоимость имущества Ромодановского более чем в семь раз выше официальных заработков его и супруги. Это, по мнению прокуратуры, доказывает незаконное происхождение активов.

Ромодановский получил 19 лет колонии строгого режима по делу Merlion. Его лишили звания подполковника юстиции. Это самый большой срок среди всех осужденных в рамках этого дела.

Ранее по делу о взятке задержали заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова. Его подозревают в получении денег за покровительство при исполнении контракта в рамках госпрограммы «Чистая вода». Правоохранители провели обыски по месту жительства чиновника.