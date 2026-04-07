07 апреля 2026 в 11:48

Первую ракету «Союз-5» установили на стартовый стол на Байконуре

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первая ракета «Союз-5» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур, заявил в ходе просветительского марафона «Космос со Знанием» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Пуск планируется в ближайшее время, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас она в вертикальном положении находится на космодроме Байконур, — сказал Баканов.

На российских космодромах ракеты готовят к пуску в горизонтальном положении. Вертикальная установка осуществляется непосредственно перед запуском при размещении на стартовом столе.

Проведение Недели космоса в России запланировано с 6 по 12 апреля. Соответствующий указ был подписан президентом РФ 29 декабря. В 2026 году мероприятие приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина. Организатором выступает государственная корпорация «Роскосмос».

Ранее Баканов сообщил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает существенное влияние на организм человека.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

