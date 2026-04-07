Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:44

В Кремле впервые высказались о страшной трагедии в пермской школе

Песков: Кремль не может анализировать причины ЧП в школе Пермского края

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кремль не может анализировать причины трагедии в школе Пермского края, поскольку это дело специалистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, правоохранительные органы в связи со случившимся принимают все необходимые меры.

Конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу, подчеркнул он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что возле школы № 5 в Добрянке подросток ударил ножом учителя. По словам главы региона, пострадавшего педагога срочно госпитализировали, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Впоследствии Махонин добавил, что злоумышленника удалось задержать.

По мнению адвоката Леонида Исаева, представляющего Адвокатскую палату Москвы, школьнику из Перми, который устроил поножовщину в школе, может грозить до 10 лет лишения свободы. Однако эксперт подчеркнул, что для несовершеннолетних действуют особые правила: статья 88 Уголовного кодекса РФ позволяет значительно снизить максимальный срок наказания для подростков.

Россия
Власть
Дмитрий Песков
убийства
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.