В Кремле впервые высказались о страшной трагедии в пермской школе Песков: Кремль не может анализировать причины ЧП в школе Пермского края

Кремль не может анализировать причины трагедии в школе Пермского края, поскольку это дело специалистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, правоохранительные органы в связи со случившимся принимают все необходимые меры.

Конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу, — подчеркнул он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что возле школы № 5 в Добрянке подросток ударил ножом учителя. По словам главы региона, пострадавшего педагога срочно госпитализировали, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Впоследствии Махонин добавил, что злоумышленника удалось задержать.

По мнению адвоката Леонида Исаева, представляющего Адвокатскую палату Москвы, школьнику из Перми, который устроил поножовщину в школе, может грозить до 10 лет лишения свободы. Однако эксперт подчеркнул, что для несовершеннолетних действуют особые правила: статья 88 Уголовного кодекса РФ позволяет значительно снизить максимальный срок наказания для подростков.