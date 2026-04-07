07 апреля 2026 в 12:38

Песков предупредил о серьезных последствиях мирового экономического кризиса

Песков: мир вступил на путь экономического и энергетического кризиса

Дмитрий Песков
Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, масштабы этого кризиса «разрастаются изо дня в день».

Сейчас, когда мир уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, <...> рынок и рыночная конъюнктура в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритании нужно искупить вину, чтобы успешно бороться с крупнейшим энергетическим кризисом. Он считает, что Европа чересчур сосредоточена на «зеленой политике» вместо диверсификации источников энергии.

Прежде глава РФПИ выразил мнение, что отказ Европейского союза от российской энергетики влечет за собой трудные времена для Европы. По его словам, ЕС «принимает глупые идеологические решения». Он добавил, что новые энергетические соглашения между Россией и странами Азии являются недвусмысленным доказательством невозможности изолировать РФ.

