07 апреля 2026 в 13:55

Звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле девять звезд шоу-бизнеса проверяют в рамках дела о наркотиках

В Стамбуле в ходе антинаркотической операции были задержаны не менее девяти известных представителей турецкого шоу-бизнеса и кино, сообщает телеканал NTV. В их числе актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу, а также продюсер Илькай Сенджан.

Крупные антинаркотические рейды в Турции, преимущественно в Стамбуле, проводятся с октября 2025 года. По данным городской прокуратуры, расследование нацелено на «защиту общественной морали и семейных ценностей». Задержанных проверяют по статьям, касающимся незаконного хранения или употребления наркотиков, а также создания условий для их потребления.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула. Знаменитость проходит по делу о наркотиках, в рамках которого ранее был выдан ордер на ее арест.

До этого суд в Турции выдал ордер на арест Эрчел. Прокуратура Стамбула сообщила, что в среду, 24 марта, задержали 14 человек по подозрению в употреблении запрещенных веществ, еще двоих разыскивают.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заяц думает о тебе»: макаке Панчу передали друга Макса из России
Французские истребители Rafale разместили у границ России
Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

