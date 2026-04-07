Звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле в ходе антинаркотической операции были задержаны не менее девяти известных представителей турецкого шоу-бизнеса и кино, сообщает телеканал NTV. В их числе актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу, а также продюсер Илькай Сенджан.

Крупные антинаркотические рейды в Турции, преимущественно в Стамбуле, проводятся с октября 2025 года. По данным городской прокуратуры, расследование нацелено на «защиту общественной морали и семейных ценностей». Задержанных проверяют по статьям, касающимся незаконного хранения или употребления наркотиков, а также создания условий для их потребления.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула. Знаменитость проходит по делу о наркотиках, в рамках которого ранее был выдан ордер на ее арест.

До этого суд в Турции выдал ордер на арест Эрчел. Прокуратура Стамбула сообщила, что в среду, 24 марта, задержали 14 человек по подозрению в употреблении запрещенных веществ, еще двоих разыскивают.