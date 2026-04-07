План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?

В городе Таганроге Ростовской области объявили план «Перехват» — ищут вооруженного «Сайгой» мужчину, который расстрелял двух человек. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Гибель двух человек

В городе Таганроге объявлен в розыск 32-летний Варшам Давтян. В полиции сообщили, что мужчину подозревают в особо тяжком преступлении.

Варшам Давтян Фото: МВД РФ

«Сотрудники полиции города Таганрога разыскивают по подозрению в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель двух человек, Давтяна Варшама Сейрановича 1993 года рождения. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефонам: (88634) 632-220 или 02», — рассказали в управлении МВД по Ростовской области.

Мужчина выше 170 см

На фото, опубликованном полицией, представлен мужчина с бородой ростом около 175 см.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый может передвигаться на автомобиле марки Kia Sportage. Цвет машины — коричневый. Государственный номер — М080СМ 61 региона.

Варшам Давтян Фото: Социальные сети

Убил мать и отца?

Telegram-канал Baza пишет, что подозреваемый мог расстрелять своих пожилых родителей из карабина «Сайга». По информации канала, причиной расправы стал финансовый конфликт с родными.

В прокуратуре региона отметили, что тела семейной пары были обнаружен днем ранее.

«Установлено, что 6 апреля 2026 года в Таганроге в частном домовладении обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура взяла под контроль ход и результаты его расследования», — подтвердили в надзорном ведомстве.

Ориентировка на Варшама Давтяна Фото: Социальные сети

Футбольный фанат и наркоман?

РЕН ТВ уточняет, что трупы были найдены в доме в Седьмом Новом переулке. О подозреваемом известно, что ранее он привлекался к ответственности за приобретение и хранение наркотиков. Также установлено, что преступник состоял в тематических футбольных чатах. Telegram-канал «112» утверждает, что мужчина состоит в чате «нетрадиционных знакомств» для мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

На странице мужчины в соцсети «ВКонтакте» указано, что в последний раз в Сети он был два дня назад. На аватаре Давтян разместил белый квадрат с траурной черной лентой.

Фото: Социальные сети

