Криминалист объяснил, как пресечь нападения детей на учителей

Возвращение государственной идеологии и ужесточение пропускного режима в школах помогут предотвратить резонансные нападения подростков на педагогов, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя гибель учительницы в Пермском крае. По его словам, текущая ситуация требует системных мер, а не разовых решений.

Как предотвратить нападения учеников на школы и педагогов? Сделайте, наконец-то, нормальную охрану, а не спящих дедушек. Нож зазвенел бы на рамках металлодетектора, но ученик в Пермском крае пронес его, а никто не увидел, не проверил. Пока мы не наладим нормальную работу с подростками и не будет на государственном уровне идеологии, прививаемой с детства, так все и продолжится. Пожинаем плоды вакуума, который образовался в подростковой среде. В СССР была идеология с детства — октябрята, пионеры, комсомольцы. До революции было мировоззрение религиозного толка, церковно-приходские школы, — сказал Игнатов.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что учительница, пострадавшая от нападения школьника с ножом, скончалась в медицинском учреждении. По словам губернатора, педагога доставили в больницу в критическом состоянии, врачи приложили все усилия для ее спасения, однако женщина погибла.