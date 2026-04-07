В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу Школы Прикамья усилили меры безопасности после нападения подростка в Добрянке

Меры безопасности усилены во всех образовательных организациях Пермского края после инцидента в Добрянке, сообщает краевое министерство образования и науки в своем канале в МАХ. Утром во вторник возле школы № 5 17-летний учащийся нанес учительнице ножевые ранения.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что подросток напал на учительницу с ножом у входа в школу № 5, в результате чего она получила тяжелые ранения. Медики боролись за ее жизнь, однако пострадавшая скончалась в больнице.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов заявил, что подросток, устроивший нападение с ножом на педагога возле школы № 5 в Пермском крае, находился на учете в органах внутренних дел. По словам руководителя муниципалитета, юноша несколько раз оставался на повторное обучение.