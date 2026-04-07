07 апреля 2026 в 09:37

В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу

Школы Прикамья усилили меры безопасности после нападения подростка в Добрянке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Меры безопасности усилены во всех образовательных организациях Пермского края после инцидента в Добрянке, сообщает краевое министерство образования и науки в своем канале в МАХ. Утром во вторник возле школы № 5 17-летний учащийся нанес учительнице ножевые ранения.

Во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что подросток напал на учительницу с ножом у входа в школу № 5, в результате чего она получила тяжелые ранения. Медики боролись за ее жизнь, однако пострадавшая скончалась в больнице.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов заявил, что подросток, устроивший нападение с ножом на педагога возле школы № 5 в Пермском крае, находился на учете в органах внутренних дел. По словам руководителя муниципалитета, юноша несколько раз оставался на повторное обучение.

Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой на фронте
Стало известно о «бессознательном» состоянии Хаменеи
Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников
В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза
В Москве пресекли деятельность телефонных мошенников
Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске
Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу
Первые минуты после нападения на учительницу в Прикамье попали на видео
Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией
Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы
Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве
В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу
Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины
В Госдуму внесли новую инициативу по криптовалютам в России
Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»
Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой
Раскрыты подробности об орудии убийства учительницы под Пермью
Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

