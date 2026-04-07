07 апреля 2026 в 09:15

Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нефтехимический комплекс компании SABIC в саудовском городе Эль-Джубайль подвергся атаке, передает агентство France-Presse со ссылкой на очевидца. При ударе на территории предприятий начался пожар.

В результате атаки на заводы SABIC в Эль-Джубайле произошел пожар. Взрывы были очень громкими, — проинформировал источник.

Ранее СМИ писали, что ущерб Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке превысил $10 млрд. Речь идет о потерях доходов и дополнительных расходах на фоне затянувшейся операции США и Израиля в Иране. Блокировка Ормузского пролива Тегераном существенно снизила объемы нефтяного экспорта Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов для экспорта нефти и газа в обход Ормузского пролива. Такой шаг может снизить зависимость региона от судоходства через пролив.

Американское посольство в Эр-Рияде получило серьезные повреждения после удара иранских беспилотников 3 марта. Два дрона атаковали укрепленную часть комплекса, вызвав взрывы и мощный пожар, который тушили полдня. В результате полностью разрушились три этажа здания.

Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой на фронте
Стало известно о «бессознательном» состоянии Хаменеи
Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников
В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза
В Москве пресекли деятельность телефонных мошенников
Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске
Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу
Первые минуты после нападения на учительницу в Прикамье попали на видео
Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией
Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы
Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве
В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу
Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины
В Госдуму внесли новую инициативу по криптовалютам в России
Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»
Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой
Раскрыты подробности об орудии убийства учительницы под Пермью
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

