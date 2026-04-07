Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии

Нефтехимический комплекс компании SABIC в саудовском городе Эль-Джубайль подвергся атаке, передает агентство France-Presse со ссылкой на очевидца. При ударе на территории предприятий начался пожар.

В результате атаки на заводы SABIC в Эль-Джубайле произошел пожар. Взрывы были очень громкими, — проинформировал источник.

Ранее СМИ писали, что ущерб Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке превысил $10 млрд. Речь идет о потерях доходов и дополнительных расходах на фоне затянувшейся операции США и Израиля в Иране. Блокировка Ормузского пролива Тегераном существенно снизила объемы нефтяного экспорта Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов для экспорта нефти и газа в обход Ормузского пролива. Такой шаг может снизить зависимость региона от судоходства через пролив.

Американское посольство в Эр-Рияде получило серьезные повреждения после удара иранских беспилотников 3 марта. Два дрона атаковали укрепленную часть комплекса, вызвав взрывы и мощный пожар, который тушили полдня. В результате полностью разрушились три этажа здания.