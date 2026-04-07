Названо число сотрудников АЭС «Бушер», вернувшихся на родину из Ирана Из Ирана в Россию с начала конфликта вернулись 509 сотрудников АЭС «Бушер»

С начала войны США и Израиля с Ираном в Россию через Армению вернулись 509 граждан, заявили в российском посольстве. Там подчеркнули, что это стало возможным благодаря слаженным действиям дипломатов РФ и армянских властей.

Очередная группа эвакуированных с иранской АЭС «Бушер» российских сотрудников вылетела из Еревана в Москву в понедельник, 6 апреля. Она насчитывала 175 человек, уточнили в диппредставительстве. Там выразили глубокую признательность властям Армении за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников Росатома.

Ранее в Росатоме проинформировали, что госкорпорация начала основную фазу эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер» в Иране. По данным генерального директора Алексея Лихачева, 198 человек перевозят на автобусах в сторону ирано-армянской границы.

Азербайджан оказывает максимальную помощь России в организации эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля. Посольство РФ в Тегеране подтвердило, что покинуть страну можно через два пункта — один ведет в Азербайджан, другой — в Армению.