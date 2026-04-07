Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 08:56

Названо число сотрудников АЭС «Бушер», вернувшихся на родину из Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала войны США и Израиля с Ираном в Россию через Армению вернулись 509 граждан, заявили в российском посольстве. Там подчеркнули, что это стало возможным благодаря слаженным действиям дипломатов РФ и армянских властей.

Очередная группа эвакуированных с иранской АЭС «Бушер» российских сотрудников вылетела из Еревана в Москву в понедельник, 6 апреля. Она насчитывала 175 человек, уточнили в диппредставительстве. Там выразили глубокую признательность властям Армении за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников Росатома.

Ранее в Росатоме проинформировали, что госкорпорация начала основную фазу эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер» в Иране. По данным генерального директора Алексея Лихачева, 198 человек перевозят на автобусах в сторону ирано-армянской границы.

Азербайджан оказывает максимальную помощь России в организации эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля. Посольство РФ в Тегеране подтвердило, что покинуть страну можно через два пункта — один ведет в Азербайджан, другой — в Армению.

Мир
Россия
Ближний Восток
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.