Крупный нефтехимический центр Саудовской Аравии пострадал от удара из Ирана

Крупный нефтехимический центр Саудовской Аравии пострадал от удара из Ирана В Эль-Джубайле начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после удара Ирана

В саудовском Эль-Джубайле на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после удара со стороны Ирана, передает Tasnim. Для нападения использовались баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило падение обломков ракет рядом с энергетической инфраструктурой и сообщило, что проводится оценка причиненного ущерба. Ведомство также отметило, что информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Эль-Джубайль является крупным центром нефтехимии и обеспечивает около 6–8% мирового производства. Промышленная зона города занимает более тысячи квадратных километров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил, что уничтожение иранскими военными истребителя F-35 стало «холодным душем» для США и Израиля. По его мнению, для Вашингтона и Тель-Авива стало неожиданным, что Тегеран использует сверхсовременные виды вооружений.