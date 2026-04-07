Муж и жена почти год продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

Муж и жена почти год продержали в рабстве пожилую няню своей дочери В Австралии муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню

Жителей Австралии Чи Кит Чонга и его жену Йе Линг Лиау обвинили в рабовладении, передает издание Mothership. По данным следствия, мужчина познакомился в Малайзии с пожилой индонезийкой, которая работала пастором в церкви. Между ними завязалась дружба, и в 2022 году Чонг пригласил женщину в Австралию в качестве няни для своей новорожденной дочери.

Вскоре после этого он обвинил няню в потере банковской карты и заявил, что она должна отработать долг. Фактически супруги продержали индонезийку в рабстве 10 месяцев. Женщину жестоко наказывали за любые проступки. В частности, мужчина избивал индонезийку, лишал еды и не давал спать, а однажды ударил ее пылесосом, когда она уснула, делая ему массаж.

Позднее женщине удалось сбежать и обратиться в полицию. Однако спустя два года после начала расследования она скончалась. Задержанным супругам грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил, что тысячи россиянок могут находиться в рабстве в странах Юго-Восточной Азии. Он добавил, что общее число женщин, оказавшихся в подобной ситуации, может исчисляться десятками тысяч, при этом, по его словам, в рабство попадают также жительницы Китая и Индии, а решение проблемы требует координации на уровне стран БРИКС.