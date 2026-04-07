В Прикамье раскрыли состояние учительницы, на которую напал девятиклассник

Состояние учительницы, пострадавшей при нападении школьника с ножом в Пермском крае, оценивается как крайне тяжелое, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, — отметил губернатор.

О нападении девятиклассника на женщину возле школы № 5 стало известно утром 7 апреля. Инцидент произошел в населенном пункте Добрянка около восьми часов утра (06:00 по московскому времени).

Новость дополняется…

