Российский генерал погиб при трагическом крушении Ан-26 в Крыму Командир смешанного авиакорпуса СФ Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения Ан-26 в Крыму, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Трагический инцидент произошел 31 марта.

На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней [до трагедии], — отметил он.

Ранее в пресс-службе российского Минобороны рассказали, что в ходе поисково-спасательных работ обнаружено место падения самолета Ан-26. По данным ведомства, все 29 человек, находившиеся на борту, — пассажиры и члены экипажа — погибли.

Позже Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что причиной падения Ан-26, скорее всего, стала техническая неисправность борта. По словам эксперта, летчики имели высокий уровень подготовки, поэтому версия об их ошибке практически исключена. Он подчеркнул, что окончательное заключение о причинах крушения самолета сделает комиссия.