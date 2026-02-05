Зимняя Олимпиада — 2026
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования

Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Станислав Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» 5 января заявил корреспонденту NEWS.ru, что совсем не против, если в кино снимаются блогеры без актерского образования. Он подчеркнул, что в целом хорошо относится к людям.

Среди них бывают не очень хорошие, но карма не заставляет долго ждать, — отметил Дужников.

Ранее режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Сказка о царе Салтане», подчеркнул, что в творчестве ему помогает любовь. В первую очередь он глубоко привязан к жене Елизавете Моряк и детям. В киноленте она сыграла роль Царицы.

На премьере фильма «Сказка о царе Салтане» также впервые после новости о разводе с артистом Егором Бероевым появилась актриса Ксения Алферова. Она пришла вместе с приемным сыном Владиславом Саноцким. Алферова заявила, что продолжает жить после расставания с экс-возлюбленным. Знаменитость была немногословна и явно дала понять журналистам, что не хочет распространяться о личной жизни.

Фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 12 февраля, пока же зрители могут посмотреть на выставке подлинные предметы из будущего фильма. Это сказочные костюмы Царя и Царицы, Гвидона, Бабарихи, Черномора и Царевны Лебеди, а также знаковые предметы декораций фильма — трон Царя и домик белочки.

шоу-бизнес
кино
премьеры
блогеры
Анастасия Кукова
А. Кукова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Катаева
В. Катаева
