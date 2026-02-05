Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 21:56

Андреасян рассказал, какую роль любовь играет в его творчестве

Андреасян рассказал, что открыт для творчества благодаря любви

Режиссер фильма «Сказка о царе Салтане» Сарик Андреасян Режиссер фильма «Сказка о царе Салтане» Сарик Андреасян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Сарик Андреасян рассказал NEWS.ru, что в творчестве ему помогает любовь. Андреасян отметил на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», что в первую очередь глубоко привязан к жене Елизавете Моряк и детям.

Я просто не стесняюсь любить свою жену и своих детей <…> Потому что если ты счастлив в обычной жизни, то открыт для творчества и не боишься творить. Это все взаимосвязано, — признался режиссер.

Ранее Андреасян заявил, что критики, которые считают его экранизации русской классики следствием нехватки креатива и идей, необразованны. Он отметил, что киноверсии классических произведений — это фундаментальная вещь в кинопроизводстве, от этого нельзя отказываться.

До этого Андреасян на YouTube-канале «Подкаст Лазерсон» заявил, что за свою жизнь посмотрел около 8 тыс. фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин. Режиссер добавил, что просмотр фильмов — это самый лучший вид отдыха. Он также отметил, что компанию ему составляет супруга, которая тоже неравнодушна к кинематографу.

