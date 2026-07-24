Фарш, рис и томатная паста — через час на столе ежики в подливе: ужин, от которого не оторваться

Фарш, рис и томатная паста — через час на столе ежики в подливе: ужин, от которого не оторваться

Фарш, рис и томатная паста — через час на столе ежики в подливе: ужин, от которого не оторваться. Сочные мясные шарики с рисом, обжаренные до румяной корочки и томленные в густом томатном соусе с луком и чесноком. Дети съедают первыми, взрослые просят добавки.

Что понадобится

500 г мясного фарша (говядина + свинина), 0,5 стакана риса (сырого, круглозерного), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 400 мл воды (или бульона), соль, перец, растительное масло для жарки, лавровый лист, зелень для подачи.

Как я готовлю

Лук натираю на мелкой терке или очень мелко режу. Чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю фарш, рис, лук, чеснок, соль, перец. Вымешиваю руками до однородной массы.

Влажными руками формирую шарики размером с грецкий орех. Обваливаю в муке (по желанию). В сковороде с толстым дном разогреваю масло. Обжариваю ежики на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Томатную пасту развожу в 400 мл горячей воды, добавляю соль, перец, лавровый лист. Заливаю ежики. Довожу до кипения, убавляю огонь до минимума. Тушу под крышкой 30 минут. Подаю с зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я перепробовал много рецептов ежиков. Этот — лучший. Рис сырой, лук тертый, фарш вымешанный — тогда ежики не разваливаются. Обжаривать обязательно до корочки — она запирает сок. Томатная паста дает кислинку, но если добавить ложку сметаны — соус становится нежнее. Советую не жалеть подливы, она нужна, чтобы ежики не были сухими.