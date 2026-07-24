Крыжовник и чеснок — вот и весь секрет: делаю зеленый соус к мясу, который уделает аджику

Крыжовник и чеснок — вот и весь секрет: делаю зеленый соус к мясу, который уделает аджику

Ни варки, ни стерилизации — просто перекручиваю кислый крыжовник с чесноком и убираю в холод. Соус получается настолько концентрированным, что отлично стоит месяц, а при подаче я просто добавляю щепотку соли и сахара. Отличная альтернатива надоевшему кетчупу.

Ингредиенты

Крыжовник (недозрелый) — 1 кг, чеснок — 300 г, соль — по вкусу, сахар — по вкусу.

Как готовлю

Сначала перебираю крыжовник — удаляю все ягоды с пятнышками, обрезаю хвостики и плодоножки. Тщательно мою и обязательно обсушиваю: лишняя вода ни к чему. Тем временем чищу чеснок. Самое сложное — это пропустить все через мясорубку: крыжовник и чеснок вместе. Если используете блендер, зубчики чеснока лучше заранее порубить. Раскладываю получившееся пюре по чистым сухим баночкам (можно просто обдать кипятком), закрываю крышками и убираю в холодильник. Когда приходит время подавать, открываю банку, добавляю соль и сахар по вкусу, перемешиваю и даю постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Соус получился густым, с яркой кислинкой и жгучим послевкусием — идеально к жирной свинине. Советую брать именно недозрелые ягоды, они дают нужную структуру и не превращают массу в кашу. Хранится месяц, но у меня улетел за неделю.