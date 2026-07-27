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27 июля 2026 в 22:00

Взбиваю кофе с кефиром и добавляю 2 стакана муки: кофейно-яблочный пирог на заливном тесте

Фото: D-NEWS.ru
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Кофейно-яблочный пирог на заливном тесте готовится ничуть не сложнее обычной шарлотки, однако его вкус наиболее многогранный. При выпекании тесто на кефире получается мягким и воздушным, а начинка остается ровно посередине.

Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г растопленного масла, 3 яблока, 2 ст. л. растворимого кофе и 2 ст. л. сахара. Смешайте яйца, кефир, муку, сахар, соль, разрыхлитель и масло до однородности, добавьте заваренную 1 ч. л. кофе в небольшом количестве воды, взбейте. Вылейте половину теста на противень с пергаментом. Выложите нарезанные дольками яблоки, посыпьте смесью кофе и сахара, залейте оставшимся тестом. Запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала рецепт кофейного пирога с яблоками в деле и дала совет: перед отправкой в духовку дополнительно посыпьте верх пирога смесью сахара и корицы — образуется тонкая хрустящая карамельная корочка, которая делает пирог еще аппетитнее.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с яблоками «Три стакана».

Проверено редакцией
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