Плюшек хочется, а время поджимает — скрутила улитки с яблоком и корицей: сладкие, воздушные и пахнут на весь дом

Плюшек хочется, а время поджимает — скрутила улитки с яблоком и корицей: сладкие, воздушные и пахнут на весь дом

Замешиваю простое дрожжевое тесто на молоке и масле, раскатываю в прямоугольник, смазываю растопленным маслом, посыпаю сахаром и корицей, добавляю натертые яблоки, сворачиваю плотным рулетом и нарезаю на улитки. Выпекаю 20 минут — они поднимаются, становятся золотистыми, с хрустящей карамельной корочкой и сочной яблочной начинкой, которая тает во рту. Корица добавляет теплоту и пряность, а яблоки — легкую кислинку. Идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Готовятся быстрее, чем обычные булочки, и всегда удаются. Аромат разносится так, что соседи заглядывают на огонек.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 80 г сахара, 2 яйца, 50 г сливочного масла, щепотка соли. Для начинки — 3 яблока, 100 г сахара, 1 ст. ложка корицы, 50 г сливочного масла. Замесите тесто, дайте подойти 1 час. Яблоки натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей. Тесто раскатайте, смажьте маслом, распределите начинку, сверните рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 3 см. Выложите на противень, дайте расстоятся 20 минут. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла такие улитки — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я добавила в начинку изюм и немного цедры лимона, а сверху посыпала сахарной пудрой. Кстати, вместо яблок можно использовать груши. Находка, а не рецепт!