Летний хит на моей кухне: суп-жюльен из кабачков — удивляем домашних нежной текстурой

Секрет этого супа — в простоте: обжаренные до золотистости кабачки с луком соединяются с куриным бульоном и превращаются в бархатистую гладкость после взбивания блендером. Добавляю кусочки отварной курицы и сухарики — получается полноценное блюдо, от которого домашние в восторге.

Ингредиенты

Кабачок — 600 г, куриное филе — 400 г, лук репчатый — 100 г, чеснок — 2 зубчика, вода — 1,2 л, масло оливковое — 30 мл, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сухарики пшеничные — по вкусу, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю куриное филе в подсоленной воде 20 минут, снимая пену после закипания. Тем временем мелко режу лук и чеснок, кабачки очищаю от кожицы и семян, нарезаю кубиками. На разогретом оливковом масле обжариваю лук до прозрачности, добавляю кабачки и готовлю, помешивая, 10 минут до золотистого цвета.

Готовую курицу вынимаю из бульона, а в кастрюлю отправляю обжаренные овощи и варю еще пару минут. Пробиваю все блендером до однородной бархатистой текстуры, приправляю солью и свежемолотым перцем. Разливаю суп по тарелкам, в каждую кладу кусочки курицы, посыпаю сухариками и зеленью — обед готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот суп. Меня поразило, как скромный набор продуктов выдал такой глубокий, обволакивающий вкус. Цвет получился нежно-зеленоватым, а аромат стоял на всю кухню — чеснок и кабачки спелись идеально.