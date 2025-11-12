Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:20

В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ от поставок российского зерна в пользу украинского негативно скажется на экономике Армении, сказал в беседе с NEWS.ru лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян. Он не исключил, что Ереван действительно пойдет на такой шаг, поскольку от правительства Никола Пашиняна можно ожидать «чего угодно».

От нынешнего руководства Армении можно ожидать чего угодно. Всем давно известно, что Пашинян превратился в марионетку в руках западных сил. Он пошел по этому курсу по примеру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Решение отказаться от российского зерна может отвратительно сказаться на экономике Армении, которая успешно развивалась в рамках ЕАЭС, — пояснил он.

При этом, напомнил Теванян, власти Украины не раз демонстрировали недоброжелательное отношение к Армении и неоднократно выступали с антиармянскими высказываниями.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что руководство Армении рассматривает возможность отказа от российского зерна и закупки украинского. По информации ведомства, Ереван готов действовать даже себе в убыток, так как поставки от Киева будут стоить примерно в полтора раза дороже.

Армения
Украина
Россия
зерно
