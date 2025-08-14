Трампа заподозрили в желании получить Нобелевскую премию мира DN: Трамп регулярно спрашивает у Столтенберга о Нобелевской премии

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров с бывшим генсеком НАТО и министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом неоднократно поднимал тему присуждения ему Нобелевской премии мира, передает Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники. Инсайдеры утверждают, что он интересовался своими шансами на награду, которую присуждает Норвежский Нобелевский комитет.

Разговор со [Столтенбергом] шел о пошлинах, которые США должны ввести в отношении норвежских товаров, но не только об этом. В ходе разговора Трамп также поднял вопрос Нобелевской премии мира, — пишет газета.

Сам Столтенберг подтвердил разговор, но не стал комментировать возможное упоминание премии. Издание не исключает, что получение награды было условием для выгодного торгового соглашения с Норвегией.

Ранее политолог-американист и политтехнолог Павел Дубравский рассказал, что Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, чтобы доказать свой статус миротворца и укрепить позиции перед выборами. По его словам, глава Белого дома неслучайно активно участвовал в урегулировании международных конфликтов.