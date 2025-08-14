Стала известна дата окончания приема заявок на премию «За верность науке» Минобрнауки принимает заявки на премию «За верность науке» до 17 августа

Продолжается прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке». Как сообщили в Минобрнауки, он продлится до 17 августа.

В этом году премия насчитывает 11 номинаций, среди которых есть и специальный приз, посвященный 80-летию атомной промышленности. Победители этого конкурса получат возможность отправиться в путешествие на атомном ледоколе, которое организует государственная корпорация «Росатом». Кроме того, все победители получат денежные награды от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

XI Всероссийскую премию «За верность науке» проведут в конце октября в Москве. Участниками могут стать ученые, журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, а также представители бизнеса, которые поспособствовали популяризации отечественных научных достижений.