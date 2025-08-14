Стала известна дата окончания приема заявок на премию «За верность науке»

Продолжается прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке». Как сообщили в Минобрнауки, он продлится до 17 августа.
В этом году премия насчитывает 11 номинаций, среди которых есть и специальный приз, посвященный 80-летию атомной промышленности. Победители этого конкурса получат возможность отправиться в путешествие на атомном ледоколе, которое организует государственная корпорация «Росатом». Кроме того, все победители получат денежные награды от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
XI Всероссийскую премию «За верность науке» проведут в конце октября в Москве. Участниками могут стать ученые, журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, а также представители бизнеса, которые поспособствовали популяризации отечественных научных достижений.