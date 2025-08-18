Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:31

Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера

Член ОП Машаров: за увольнение предпенсионера грозит штраф до 200 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Необоснованное увольнение предпенсионеров грозит работодателю штрафом до 200 тысяч рублей, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, которые приводит ТАСС, аналогичным образом могут наказать при отказе в приеме на работу без уважительных причин. Как указал Машаров, кроме штрафа работодателя могут ждать 360 часов обязательных работ.

За необоснованное увольнение предпенсионера работодателя могут привлечь к уголовной ответственности: это штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, — отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил что россиянам пора начать самим думать, на что им придется жить в старости. Комментируя слова коллеги из Госдумы Ирины Родниной, он напомнил, что нередко возникают ситуации, когда из-за неофициальной работы гражданину не платят пенсионные взносы и не начисляют страховые баллы.

предпенсионеры
Общественная палата РФ
штрафы
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певца Шарлота перевели в колонию общего режима
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-депутат Рады о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.