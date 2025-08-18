Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера Член ОП Машаров: за увольнение предпенсионера грозит штраф до 200 тысяч рублей

Необоснованное увольнение предпенсионеров грозит работодателю штрафом до 200 тысяч рублей, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, которые приводит ТАСС, аналогичным образом могут наказать при отказе в приеме на работу без уважительных причин. Как указал Машаров, кроме штрафа работодателя могут ждать 360 часов обязательных работ.

За необоснованное увольнение предпенсионера работодателя могут привлечь к уголовной ответственности: это штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, — отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил что россиянам пора начать самим думать, на что им придется жить в старости. Комментируя слова коллеги из Госдумы Ирины Родниной, он напомнил, что нередко возникают ситуации, когда из-за неофициальной работы гражданину не платят пенсионные взносы и не начисляют страховые баллы.