«Так устали»: в Ирландии взвыли от наплыва беженцев с Украины

Жители Ирландии устали содержать украинских беженцев, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. При этом, по его словам, власти страны, как и большинство государств ЕС, продолжают курс на финансирование конфликта на Украине.

Ирландцы так устали содержать украинских беженцев, что только для того, чтобы те покинули страну, правительство готово выплачивать по €2,5 тыс. (224 тыс. рублей) на человека или по €10 тыс. (896,3 тыс. рублей) на семью, когда те соберутся на выход, — добавил дипломат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин допустил возможное привлечение украинских беженцев в странах Евросоюза к работе на предприятиях по выпуску беспилотников, которые затем поставляются ВСУ. Он отметил, что рост интенсивности ударов беспилотниками по территории России напрямую связан с тем, что Киев получает дроны от европейских партнеров.

До этого министр социальной защиты Бельгии Аннелин Ван Боссюйт заявляла, что украинские беженцы могут лишиться государственных пособий при отказе от интеграции в общество. Она представила новые правила для находящихся под временной международной защитой, согласно которым получатели выплат обязаны проходить языковые курсы и заниматься поиском работы.