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09 июня 2026 в 11:04

Трамп раскрыл, о чем договорились Иран и Израиль

Трамп: Иран и Израиль согласились на временное прекращение огня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на временное прекращение военных действий. Перемирие продлится как минимум неделю, передает Al Jazeera.

Они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того, — сказал он.

Трамп отметил, что разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошел конструктивно. Президент уверен, что стороны находятся на пути к соглашению, которое лишит Иран возможности получить ядерное оружие.

Ранее Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе в военной помощи при новых ударах по Тегерану. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

До этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что главной задачей переговоров с США остается прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности в регионе. При этом, по его словам, вопрос нормализации отношений с Вашингтоном не является целью Тегерана. Галибаф подчеркнул, что Иран не доверяет американской стороне.

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