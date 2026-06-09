Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО

Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО Военэксперт Кнутов: публикация видео с отражением атак БПЛА помогает врагу

Снимать процесс отражения ударов БПЛА нельзя, поскольку по этим кадрам можно определить точные координаты атакованных объектов, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, даже по снимкам обломков дронов противник может получить важную для себя информацию.

Кто-то выложил фото или видео БПЛА, а Google берет этот кадр и четко определяет, где вы снимали, где стоят средства ПВО, откуда летела ракета. Даже по обломкам противник может для себя сделать выводы: эти цели уязвимы, а эти цели «пролетают», — разъяснил Кнутов.

Он напомнил, что движение «Народный фронт „За Россию“» создало программу «Радар.НФ». Очевидцы атак БПЛА могут загрузить видео в специальное приложение, после чего к работе подключатся профильные ведомства и силы.

Таким образом, вы даете информацию, откуда и куда летит дрон. Тем самым вы поучаствуете в уничтожении вражеского беспилотника, — подчеркнул эксперт.

Ранее Кнутов рассказал, где на самом деле производятся украинские дроны «Бегемот». По его словам, их массовый выпуск налажен на территории Германии.