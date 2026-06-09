Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 23:00

Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО

Военэксперт Кнутов: публикация видео с отражением атак БПЛА помогает врагу

Подписывайтесь на нас в MAX

Снимать процесс отражения ударов БПЛА нельзя, поскольку по этим кадрам можно определить точные координаты атакованных объектов, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, даже по снимкам обломков дронов противник может получить важную для себя информацию.

Кто-то выложил фото или видео БПЛА, а Google берет этот кадр и четко определяет, где вы снимали, где стоят средства ПВО, откуда летела ракета. Даже по обломкам противник может для себя сделать выводы: эти цели уязвимы, а эти цели «пролетают», — разъяснил Кнутов.

Он напомнил, что движение «Народный фронт „За Россию“» создало программу «Радар.НФ». Очевидцы атак БПЛА могут загрузить видео в специальное приложение, после чего к работе подключатся профильные ведомства и силы.

Таким образом, вы даете информацию, откуда и куда летит дрон. Тем самым вы поучаствуете в уничтожении вражеского беспилотника, — подчеркнул эксперт.

Ранее Кнутов рассказал, где на самом деле производятся украинские дроны «Бегемот». По его словам, их массовый выпуск налажен на территории Германии.

Россия
ПВО
ВСУ
БПЛА
Дмитрий Горин
Д. Горин
Ксения Жеребцова
К. Жеребцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Магия и комфорт: турагент назвала лучшие места для отдыха с детьми в России
Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине
В России готовят новую систему мониторинга ЧС на транспорте
В Запорожской области отключился свет из-за атаки ВСУ
Балицкий сообщил о последствиях удара по энергосистеме Запорожской области
В Дагестане ограничили подачу газа
ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.