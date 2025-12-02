Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:29

Адвокат высказался о новом варианте «схемы Долиной» с арендованным жильем

Адвокат Багатурия: досрочное возвращение собственника в сданную квартиру законно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Собственник имеет законное право на досрочное возвращение в арендованное жилье, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в таких ситуациях владелец квартиры должен лишь вернуть деньги арендаторам.

Я не считаю такую схему мошеннической, потому что договор аренды — это кратковременная передача собственного жилья в пользование другим лицам. И когда пенсионеры возвращаются в свои квартиры, это не что иное, как досрочное расторжение договора аренды. Единственная материальная или юридическая ответственность для них здесь — это то, что люди обязаны вернуть сумму авансового платежа, так называемого депозита, либо, если жильцы съезжают досрочно, компенсировать предоплаченный период проживания в этой квартире, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующем оспаривании сделки («бабушкина схема»). Это будет ответом партии «Справедливая Россия» на инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, который предложил не возвращать жилье продавцам до тех пор, пока они не компенсируют ущерб покупателям.

жилье
квартиры
адвокаты
мошенничество
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.