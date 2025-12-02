Адвокат высказался о новом варианте «схемы Долиной» с арендованным жильем

Собственник имеет законное право на досрочное возвращение в арендованное жилье, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в таких ситуациях владелец квартиры должен лишь вернуть деньги арендаторам.

Я не считаю такую схему мошеннической, потому что договор аренды — это кратковременная передача собственного жилья в пользование другим лицам. И когда пенсионеры возвращаются в свои квартиры, это не что иное, как досрочное расторжение договора аренды. Единственная материальная или юридическая ответственность для них здесь — это то, что люди обязаны вернуть сумму авансового платежа, так называемого депозита, либо, если жильцы съезжают досрочно, компенсировать предоплаченный период проживания в этой квартире, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующем оспаривании сделки («бабушкина схема»). Это будет ответом партии «Справедливая Россия» на инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, который предложил не возвращать жилье продавцам до тех пор, пока они не компенсируют ущерб покупателям.