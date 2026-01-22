В Оренбуржье ввели экстраординарный режим для отлова собак

В Оренбургской области ввели режим экстраординарной ситуации для отлова бродячих собак, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области. Ситуация находится на личном контроле губернатора Евгения Солнцева.

Сообщается, что первый заместитель губернатора Сергей Балыкин должен инициировать служебное расследование. Всем главам муниципалитетов напомнят об ответственности.

Отловленных бродячих собак планируют доставлять в места временного содержания. Если в течение 10 дней животным не найдут хозяев, они будут подвержены процедуре эвтаназии.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области зафиксировали два случая нападения бродячих собак на детей. От укусов пострадали два ребенка.