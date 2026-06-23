Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 03:42

В десятках регионов РФ выявлены пробы воды, опасной для детей

Роспотребнадзор: в 40 регионах России выявлено низкое качество воды для детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 40 субъектах Российской Федерации в 2025 году былы выявлены пробы воды, не соответствующих санитарно-химическим показателям в организациях для детей, следует из данных Роспотребнадзора. Согласно сообщению ведомства, в ряде регионов удельный вес таких проб превышает средний показатель по стране (5,8%).

Среди регионов с высоким процентом отмечены Калмыкия (39,0%), Карелия (36,0%) и Мордовия (28,4%), а также Томская (31,6%), Архангельская (29,8%), Владимирская (23,5%) и Новгородская (20,7%) области, а также Ненецкий (27,9%) и Чукотский (26,6%) автономные округа. Кроме того, Роспотребнадзор уточнил, что в Севастополе, республиках Алтай, Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика пробы воды, не соответствующие санитарно-химическим требованиям, не регистрировались.

Ранее сообщалось, что кишечной инфекцией в детском лагере «Алые паруса» в Калининградской области заразились 27 детей и два сотрудника. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор образцов питьевой воды, взяли смывы с поверхностей в окружающей среде, а также образцы продовольственного сырья и готовой пищи. Кроме того, они собрали биологические материалы у сотрудников кухни.

Регионы
Роспотребнадзор
вода
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бомбовый дождь» ВС РФ накрыл остров под Николаевом, где работали британцы
Мошенники могут «уничтожить» пенсионные накопления россиян
Франция всухую разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ
Перелом в СВО, горит вся Украина: пылают центры БПЛА, нефтебазы, аэродромы
Польский сенатор вернул ордена Украине из-за героизации бандеровцев
Ледовый спектакль Татьяны Навки «Дневник памяти»: фото NEWS.ru с показа
В десятках регионов РФ выявлены пробы воды, опасной для детей
Разведка «Центра» выкосила технику ВСУ на Днепропетровском направлении
Торнадо в Свердловской области: разрушения, пострадавшие, что известно
Рособрнадзор дал оценку идее перенести время начала ЕГЭ
Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО
ВС РФ усилили давление у одного из ключевых населенных пунктов в зоне СВО
Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей
Двое немцев пытались попасть в Россию с купленными водительскими правами
На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки
Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией
«Я был зол»: Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на ЧМ
Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно
В России начнут изготавливать кожаные сумки по новым стандартам
У побережья Крыма за день произошло почти 20 землетрясений
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.