В десятках регионов РФ выявлены пробы воды, опасной для детей Роспотребнадзор: в 40 регионах России выявлено низкое качество воды для детей

В 40 субъектах Российской Федерации в 2025 году былы выявлены пробы воды, не соответствующих санитарно-химическим показателям в организациях для детей, следует из данных Роспотребнадзора. Согласно сообщению ведомства, в ряде регионов удельный вес таких проб превышает средний показатель по стране (5,8%).

Среди регионов с высоким процентом отмечены Калмыкия (39,0%), Карелия (36,0%) и Мордовия (28,4%), а также Томская (31,6%), Архангельская (29,8%), Владимирская (23,5%) и Новгородская (20,7%) области, а также Ненецкий (27,9%) и Чукотский (26,6%) автономные округа. Кроме того, Роспотребнадзор уточнил, что в Севастополе, республиках Алтай, Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика пробы воды, не соответствующие санитарно-химическим требованиям, не регистрировались.

Ранее сообщалось, что кишечной инфекцией в детском лагере «Алые паруса» в Калининградской области заразились 27 детей и два сотрудника. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор образцов питьевой воды, взяли смывы с поверхностей в окружающей среде, а также образцы продовольственного сырья и готовой пищи. Кроме того, они собрали биологические материалы у сотрудников кухни.