«Хоронят одного за другим»: что за вирус бушует в Италии, дойдет ли до РФ

В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино за первые 10 дней 2026 года умерли 14 человек. Местные власти бьют тревогу. Предположительно, причиной смерти граждан стала неизвестная острая респираторная инфекция. Что за вирус косит людей, кто находится под угрозой, дойдет ли болезнь до России — в материале NEWS.ru.

Что за вирус убивает людей в Италии

Кастильон-Фьорентино, где произошел резкий всплеск смертности, находится в области Тоскана провинции Ареццо. Население коммуны составляет 13 тысяч человек.

Мэр муниципалитета Марио Аньелли сообщил, что показатель смертности в первой декаде января существенно превышает обычные показатели. Например, за весь 2025 год в Кастильон-Фьорентино скончались 133 человека. Мэр отметил, что такого всплеска смертей, как в начале 2026 года, не наблюдалось даже в период пандемии COVID-19.

«Я не могу скрыть своей обеспокоенности. Мы дошли до того, что наши похоронные часовни постоянно переполнены. Похороны следуют друг за другом. Некоторым семьям приходится выстраиваться в очередь, чтобы подготовить место для прощания с близкими. Такого никогда раньше не случалось», — сказал Аньелли.

По данным газеты Corriere Fiorentino, несколько умерших были онкобольными, остальным — от 80 до 90 лет. У всех были выявлены симптомы гриппа. Официальной версии произошедшего пока нет. Предположительно, смерть могла наступить в силу естественных причин, а также из-за сезонного пика заболеваемости гриппом варианта K и осложнений.

Аньелли уточнил, что тревожная динамика смертности наблюдается не только в Кастильон-Фьорентино, но и в других населенных пунктах Ареццо.

Фото: Joerg Reuther/imagebroker.com/Global Look Press

Могла ли в Италии начаться эпидемия

Сообщения о 14 летальных исходах за 10 дней в коммуне с населением 13 тысяч человек вызывают тревогу, сообщила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова. Тем не менее, уточнила она, с эпидемиологической точки зрения такая цифра не свидетельствует о чрезвычайной ситуации.

«В малых населенных пунктах несколько смертей, произошедших за короткий период времени, могут создавать эффект всплеска, особенно если речь идет о пожилых людях. По имеющимся данным, часть умерших были онкобольными, остальные — люди в возрасте 80–90 лет. Это группы с изначально высоким риском летальности, особенно в зимний период», — сказала Ревкова.

Она подчеркнула, что в подобных случаях смерть может наступить вследствие декомпенсации хронических заболеваний. Острая респираторная инфекция выступает не первопричиной, а пусковым фактором. По словам врача, сезонный грипп может существенно влиять на смертность среди пожилых пациентов. Он часто осложняется пневмонией, бронхитом, обострением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что приводит к летальному исходу даже при оказании своевременной медицинской помощи.

«Говорить о новой эпидемии на основании этих данных преждевременно. Чтобы сделать такой вывод, нужно получить подтвержденные сведения о возбудителе, источнике инфекции, темпах распространения и превышении ожидаемой смертности», — добавила Ревкова.

Коммуна с населением 13 тысяч человек — это фактически замкнутая популяция, отметил в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, скорее всего, местные жители знают друг друга и живут достаточно тесно.

«В городках подобного рода узкие улочки. Все живут относительно близко друг к другу. В таких местах грипп вызывает эпидемическую ситуацию», — сказал он.

Звонков подчеркнул, что ранее мэр итальянской коммуны Белькастро Антонио Торкья в указе призвал местных жителей избегать заражения любыми заболеваниями, требующими оказания медпомощи, особенно экстренной. Он заявил, что «это крик о помощи и способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У части умерших, страдавших онкозаболеваниями, изначально был ослабленный иммунитет. Грипп также мог привести к кончине тех людей, кто чувствовал себя неплохо, но заболел быстро и бурно. Все эти граждане были, вероятнее всего, как-то связаны между собой. Общий магазин, одинаковые интересы, ходили по одной улице, жили в соседних домах — это может быть все что угодно», — сказал Звонков.

Он напомнил, что основная мера борьбы с любой инфекцией — это карантин, то есть ограничение доступа к очагу заболевания.

Как не заразиться гриппом

Чтобы не заразиться гриппом, стоит сделать соответствующую прививку, посоветовал в беседе с NEWS.ru терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

«Прививочная кампания проходит с сентября по декабрь. Но это не означает, что вакцинироваться позже нельзя. В мировом медицинском сообществе допускается вакцинация от гриппа по февраль включительно, и даже после перенесенного заболевания. Грипп вызывают разные штаммы, поэтому после болезни иммунитет к одному не дает иммунитета к другим», — уточнил он.

Врач также отметил, что особенно важна вакцинация детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных.

Кроме того, профилактикой гриппа является здоровый образ жизни. Хоманов подчеркнул, что очень важно поддерживать нормальную массу тела, регулярно заниматься физкультурой, минимизировать стресс, соблюдать режим сна, а также сбалансировано питаться. По его мнению, предпочтительно соблюдать средиземноморскую диету или придерживаться системы «гарвардской тарелки».

«Во-вторых, важны регулярная влажная уборка, проветривание, а также поддержание оптимальной влажности воздуха для уменьшения сухости слизистых оболочек и проникновения сквозь них вируса гриппа. В-третьих — мытье рук с помощью обычного, не антибактериального мыла. Также нужно носить маску в помещениях, общественном транспорте и минимизировать нахождение в толпе», — сообщил Хоманов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, терапевт посоветовал регулярно наблюдаться у врача, не допускать прогрессирования и декомпенсации болезни. Он также обратил внимание на важность приема назначенных ранее препаратов.

«Еще одно правило — скажите „нет“ трудовому героизму. Если вы заболели, находитесь дома и берите больничный. Не становитесь источником инфекции для окружающих», — заявил Хоманов.

