Стилист назвала главные ошибки при составлении образа

Смешение разных эстетик, не подходящих друг другу, может испортить образ, рассказала Lenta.ru стилист Елена Гришаева. Она отметила, что испортить внешний вид могут также неправильно подобранные цвета.

Когда в одном образе встречаются элементы из разных «историй» — например, этно, классика и глянец — это выглядит как случайный набор, а не как продуманное решение. Также сильно выдают ошибки в цвете. Если нет понимания базовой колористики, оттенки начинают конфликтовать, и образ буквально «разваливается», — рассказала Гришаева.

Стилист также предостерегла от логомании — использования в образе обилия брендов. По ее словам, еще одной ошибкой может стать чрезмерное использование украшений.

