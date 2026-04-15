15 апреля 2026 в 14:05

Первый канал покажет новый выпуск подкаста о современном искусстве

Фото: Пресс-служба Первого канала
На Первом канале 16 апреля выйдет новый выпуск подкаста «Современное искусство: инструкция по применению» с Борисом Орловым, признанным мастером монументального искусства. В программе расскажут о 1970-х годах — периоде, когда на кухнях и пустырях Москвы зарождался концептуализм.

Зрители узнают о периоде, когда московский концептуализм начал формироваться, а соц-арт с иронией переосмысливал советские мифы. В программе расскажут об Эрике Булатове, Сергее Пирогове и Андрее Монастырском, которые заложили основы нового визуального языка.

Отдельно эксперты разберут случай 15 сентября 1974 года, когда бульдозеры снесли выставку нонконформистов на Беляевском пустыре. В программе расскажут, как подобный акт вандализма способствовал более быстрому признанию андеграунда на официальном уровне.

Ранее сообщалось, что в «VK Видео» рассказали пользователям о подготовке космонавтов в рамках проекта «Разрушители мифов». Героями шоу стали космонавты Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, актер и шоумен Александр Ревва, блогер и актриса Анна Покров, комик и ведущая Ольга Парфенюк, баскетболист и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Общество
Первый канал
подкасты
программы
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

