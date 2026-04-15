Первый канал покажет новый выпуск подкаста о современном искусстве

На Первом канале 16 апреля выйдет новый выпуск подкаста «Современное искусство: инструкция по применению» с Борисом Орловым, признанным мастером монументального искусства. В программе расскажут о 1970-х годах — периоде, когда на кухнях и пустырях Москвы зарождался концептуализм.

Зрители узнают о периоде, когда московский концептуализм начал формироваться, а соц-арт с иронией переосмысливал советские мифы. В программе расскажут об Эрике Булатове, Сергее Пирогове и Андрее Монастырском, которые заложили основы нового визуального языка.

Отдельно эксперты разберут случай 15 сентября 1974 года, когда бульдозеры снесли выставку нонконформистов на Беляевском пустыре. В программе расскажут, как подобный акт вандализма способствовал более быстрому признанию андеграунда на официальном уровне.

