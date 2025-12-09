ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:15

Оппозиционера Яшина осудили по иноагентской статье

Суд приговорил Яшина к 1 году и 10 месяцам колонии по иноагентской статье

Илья Яшин Илья Яшин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд приговорил бывшего главу Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 1 году и 10 месяцам колонии за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС. Политик, которого ранее помиловал президент России Владимир Путин, находится за пределами страны.

Признать Яшина виновным. Назначить ему заочно наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима, — сказал судья.

Суд также запретил оппозиционеру администрировать сайты 2 года и 10 месяцев. Яшин признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений).

Ранее Яшина заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации, такое решение принял Басманный суд Москвы. Помимо него, по данному делу также проходят Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юлия Навальная (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

