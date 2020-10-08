Националисту Дацику одобрили условно-досрочное освобождение

Суд в Тосно удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего бойца ММА националиста Вячеслава Дацика.
Об этом РИА Новости
В конце декабря 2019 года Дацика и его знакомого задержали при попытке пересечь границу России с Эстонией, писал NEWS.ru. На пограничной заставе в посёлке Кукин Берег нарушителей задержали эстонские пограничники и передали российским коллегам. Суд признал Дацика виновным в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору и приговорил к году тюрьмы.
Ранее националист уже был в местах лишения свободы за разбойные нападения и за насилие в отношении проституток в Санкт-Петербурге. Дацик побывал и в заграничной тюрьме — он провёл несколько месяцев за решёткой в Норвегии перед депортацией в РФ за незаконное ношение оружия.
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