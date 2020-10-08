Националисту Дацику одобрили условно-досрочное освобождение

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Суд в Тосно удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего бойца ММА националиста Вячеслава Дацика.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ленинградского областного суда. Собеседница агентства отметила, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, поэтому пока о выходе Дацика из колонии говорить рано.

В конце декабря 2019 года Дацика и его знакомого задержали при попытке пересечь границу России с Эстонией, писал NEWS.ru. На пограничной заставе в посёлке Кукин Берег нарушителей задержали эстонские пограничники и передали российским коллегам. Суд признал Дацика виновным в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору и приговорил к году тюрьмы.

Ранее националист уже был в местах лишения свободы за разбойные нападения и за насилие в отношении проституток в Санкт-Петербурге. Дацик побывал и в заграничной тюрьме — он провёл несколько месяцев за решёткой в Норвегии перед депортацией в РФ за незаконное ношение оружия.