https://static.news.ru/photo/b6b46cc6-265e-11ea-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пограничники задержали бойца ММА Вячеслава Дацика за попытку незаконно пересечь на лодке российско-эстонскую границу.

Отмечается, что Дацик был арестован вместе со свои знакомым. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по статье о «незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору».

Супруга Дацика утверждает, что он стремился помочь своему знакомому.

Он нам дом ремонтировал, зовут, вроде, Дима. Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну и на жалость надавил, трое детей у него, говорит. Вот Слава и согласился, — цитирует женщину «Спорт-Экспресс».

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