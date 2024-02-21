Дацик отправится в зону СВО с сыном Боец ММА Дацик подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Министерством обороны России, сообщил ТАСС представитель спортсмена. В зону СВО он отправится вместе с сыном Ярославом, который проходит службу в ВДВ.

Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить, — сказал собеседник агентства.

По его словам, Дацик неоднократно посещал зону проведения спецоперации с сентября 2023 года.

Ранее боец смешанного стиля опроверг информацию о том, что получил ранение в зоне проведения специальной военной операции. Он рассказал, что его травмировала собака. 43-летний Дацик сообщил, что 6 января на него напал пес в Ленинградской области, а появившиеся в Сети фото были сделаны в больнице сразу после нападения.

В ноябре Дацик заявил, что каждого российского депутата необходимо отправить в зону спецоперации, а затем вернуть на прежний пост. По его словам, после участия в боевых действиях парламентариев в скором времени объявят в международный розыск. Это поспособствует тому, что чиновники начнут думать о России, а не о том, что «там где-то арестуют какие-то их счета или земли», объяснил Дацик.