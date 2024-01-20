Дацик отреагировал на новость о ранении в зоне спецоперации Боец MMA Дацик опроверг новость о ранении в зоне спецоперации

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опроверг информацию о том, что получил ранение в зоне проведения специальной военной операции. В беседе с «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что его травмировала собака.

Это дома. Американский буль, — сказал Дацик.

43-летний боец сообщил, что 6 января на него напал пес в Ленинградской области. Он отметил, что появившиеся в Сети фото были сделаны в больнице сразу после нападения.

Дацик рассказывал, что подписал контракт с Минобороны 30 сентября. По его словам, он оказался в зоне боевых действий вместе с бывшими вагнеровцами, среди которых у него появилось много друзей.