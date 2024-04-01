Реванш между Дациком и Емельяненко отменен Промоушен Ural FC сообщил о переносе реванша между Дациком и Емельяненко

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Емельяненко (слева) во время боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком на «ЦСКА Арене» в Москве

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком не состоится, сообщили NEWS.ru в пресс-службе лиги Ural FC. Турнир должен был пройти 12 апреля в Москве.

Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах! — сообщил промоушен.

Бой должен был пройти в формате из пяти раундов по две минуты по правилам бокса, но в ММА-перчатках.

24 сентября 2022 года в Москве Дацик и Емельяненко провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.

Спустя два месяца Емельяненко и Дацик провели спарринг во время конференции Hardcore Boxing, по итогам которого Александр снова оказался на полу.