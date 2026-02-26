Гороскоп на 26 февраля: отменяем планы, хлопочем и ничего не решаем

Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака обещает день переменчивый и требующий внимания. Лучше отложить важные решения до более подходящего момента, так как могут открыться новые обстоятельства, которые потребуют корректировки планов. Ближе к вечеру не только прибавится хлопот, но и окружающим может понадобиться ваша помощь.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов призывает завершить все нерешенные задачи. Ваша настойчивость поможет преодолеть любые трудности, особенно в юридических вопросах и спонтанных поездках. При этом стоит избегать излишней самоуверенности в общении с близкими, чтобы не провоцировать конфликты, и обдумывать каждое действие, не пытаясь давить авторитетом.

Гороскоп на сегодня для Тельцов сулит успешное решение всех дел, а приятные знакомства могут неожиданно перерасти в романтические отношения. Звезды советуют быть более открытыми в общении с противоположным полом. Ваша уверенность в себе поможет в карьере, и начальство оценит усилия по достоинству, но будьте аккуратнее за рулем.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов рекомендует не предпринимать активных действий, а выждать момент, используя нестандартные подходы к проблемам, в чем помогут единомышленники. Приготовьтесь к важным поручениям от руководства, ведь чем лучше вы работаете, тем выше шансы на повышение, и это отличный день для планирования и обучения.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков предвещает мелкие препятствия, но сил и времени на реализацию задумок хватит, особенно удачными будут путешествия с семьей. Сегодня дружеские связи могут пройти проверку на прочность, на работе все благополучно, но своей второй половинке обязательно нужно уделить внимание.

Гороскоп на сегодня для Львов советует тщательно подбирать слова, чтобы не обидеть окружающих и не испортить отношения, так как поддержка родных сейчас важна как никогда. Не бойтесь обращаться за помощью к родственникам — вам не откажут, ваши идеи на работе встретят одобрение, а вечером хорошо бы расслабиться в бассейне или бане.

Гороскоп на 26 февраля: Овнам — проявить настойчивость, Тельцам — открыться миру Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев предупреждает: эмоциональные качели могут создать проблемы, поэтому будьте осторожны с новыми знакомствами и не делитесь личным с чужими людьми. Сегодняшние мелкие неприятности способны добавить хлопот, поэтому во второй половине дня лучше любой ценой избегать конфликтов с домашними и просто отмолчаться.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов сообщает, что завистники и враги могут активизироваться, поэтому важно контролировать слова и поступки, чтобы не стать жертвой сплетен. Ваша энергия бьет ключом, позволяя достичь вершин в карьере и личной жизни, но сначала думайте, а потом делайте, чтобы не было неприятностей, и будьте осторожны на дорогах.

Гороскоп на сегодня для Скорпионов обещает настолько насыщенный событиями день, что придется вспомнить о многозадачности и грамотно расставить приоритеты. Вы добьетесь успеха, если готовы к жертвам, но не торопитесь — сегодня лучше все сделать медленно, но верно, держа под контролем и отрицательные, и позитивные эмоции.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов сулит, что новые профессиональные идеи укрепят авторитет в компании, возможны романтические знакомства и поездки и в целом день выдастся результативным. Ваши замыслы привлекут нужных людей, а встреча с человеком из прошлого всколыхнет старые чувства, и общение с друзьями улучшит настроение.

Гороскоп на сегодня для Козерогов призывает не совершать трудовых подвигов, чтобы не заработать проблем со здоровьем: лучше запланировать короткую поездку за город для отдыха. Вас ждут хорошие перемены в финансах, а благодаря вашей целеустремленности появятся новые возможности и ожидаются приятные события.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев предвещает неожиданные новости, поэтому важно выделить время на отдых и уделить внимание физическому и ментальному здоровью. Это удачный день для разных начинаний, но не давайте втянуть себя в рабочие конфликты и проявите терпимость к окружающим.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует заняться любимыми делами, даже на работе выбирая приятные задачи, а в личные отношения пора добавить романтики. Постарайтесь не принимать сиюминутных решений, анализируйте ситуацию, не спешите наводить новые порядки и сосредоточьтесь на своих делах.

Ранее мы рассказывали, какие льготы положены инвалидам I, II и III группs в 2026 году.