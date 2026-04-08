08 апреля 2026 в 10:00

В Москву вылетела новая группа эвакуированных из Ирана россиян

Посольство России: из Еревана в Москву вылетели 200 эвакуированных из Ирана

Эвакуированные из Ирана 200 человек вылетели спецрейсом из Еревана в Москву 6 апреля, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь посольства России в Армении Дмитрий Данилов. По его словам, это в том числе граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

В составе группы эвакуированных <...> было 175 российских граждан. Однако среди эвакуированных были также граждане других государств: Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии. Всего 200 человек вылетели рейсом Ереван — Москва 6 апреля, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную помощь России в организации эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля. Посольство РФ в Тегеране подтвердило, что покинуть страну можно через два пункта: один ведет в Азербайджан, другой — в Армению.

До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что на Западе открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой. Он напомнил о словах премьер-министра Армении, который говорил, что курс Еревана не навредит интересам России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ показала кадры задержания и допроса украинского агента
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

