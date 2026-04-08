В Москву вылетела новая группа эвакуированных из Ирана россиян

Эвакуированные из Ирана 200 человек вылетели спецрейсом из Еревана в Москву 6 апреля, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь посольства России в Армении Дмитрий Данилов. По его словам, это в том числе граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

В составе группы эвакуированных <...> было 175 российских граждан. Однако среди эвакуированных были также граждане других государств: Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии. Всего 200 человек вылетели рейсом Ереван — Москва 6 апреля, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную помощь России в организации эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля. Посольство РФ в Тегеране подтвердило, что покинуть страну можно через два пункта: один ведет в Азербайджан, другой — в Армению.

До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что на Западе открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой. Он напомнил о словах премьер-министра Армении, который говорил, что курс Еревана не навредит интересам России.