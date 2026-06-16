Правительство Канады уличили в дезинформации по ситуации в Киеве

Правительство Канады уличили в дезинформации по ситуации в Киеве Посольство РФ: Канада врет общественности о ситуации с Киево-Печерской лаврой

Канадское правительство сознательно вводит общественность в заблуждение относительно инцидента с падением ракеты зенитного комплекса Patriot на территорию Киево-Печерской лавры, заявило посольство России в Оттаве в своих социальных сетях. Дипломаты указали, что офису премьер-министра Канады прекрасно известно о реальной причине происшествия.

Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot в результате работы украинской системы ПВО. Вооруженные силы Российской Федерации не наносят и не планируют удары по объектам гражданской инфраструктуры, — сообщили в диппредставительстве.

Комментарий появился после того, как аппарат премьера Канады Марка Карни осудил удар по Киеву, при котором якобы загорелась лавра. Минобороны РФ подтвердило, что речь идет о ракете Patriot, и не исключило, что западные страны поставили Украине боеприпасы с истекшим сроком годности.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины неслучайно выбрали Киево-Печерскую лавру в качестве объекта атаки. По его словам, Киев неоднократно пытался взять монастырь под свой контроль.