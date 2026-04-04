Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 10:38

Взрыв прогремел рядом с офисом еврейской организации

Взрыв прогремел у здания еврейского фонда в Нидерландах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв прогремел в нидерландском городе Нейкерк, бомба была установлена у здания еврейской благотворительной организации, сообщает газета Telegraaf. Инцидент произошел рядом с офисом фонда «Христиане за Израиль». Данная структура известна своей активной просветительской деятельностью и программами поддержки еврейского народа.

По данным местной полиции, в результате ночного происшествия никто не пострадал. Специалисты оценили материальный ущерб, нанесенный фасаду строения, как незначительный. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают причастных к атаке.

Ранее трое миротворцев пострадали при взрыве на объекте Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в районе Адейсе. Представитель миссии Кандис Ардиэль сообщила, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницу. Причина происшествия не установлена, начато разбирательство.

До этого число пострадавших при взрыве петарды в вагоне поезда в немецком городе Зигбург выросло до 12 человек. Полицейское управление немецкого округа Рейн-Зиг сообщило, что одного раненого доставили в больницу, остальные получили легкие травмы.

Европа
Нидерланды
взрывы
Происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.