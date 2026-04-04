Взрыв прогремел рядом с офисом еврейской организации

Взрыв прогремел в нидерландском городе Нейкерк, бомба была установлена у здания еврейской благотворительной организации, сообщает газета Telegraaf. Инцидент произошел рядом с офисом фонда «Христиане за Израиль». Данная структура известна своей активной просветительской деятельностью и программами поддержки еврейского народа.

По данным местной полиции, в результате ночного происшествия никто не пострадал. Специалисты оценили материальный ущерб, нанесенный фасаду строения, как незначительный. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают причастных к атаке.

