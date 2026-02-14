МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков МЧС заявило о пропаже двух рыбаков в Азовском море

В акватории Азовского моря ведутся активные поиски пропавших без вести двух рыбаков, сообщили представители Главного управления МЧС по Республике Крым. К поисково-спасательной операции привлекли 134 человека и 12 единиц различной техники, в том числе беспилотник.

Поиски продолжаются. Для оказания помощи пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда «Крым-спас», МВД и другие службы взаимодействия, — сказано в заявлении.

