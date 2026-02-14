Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 18:26

МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков

МЧС заявило о пропаже двух рыбаков в Азовском море

Фото: МЧС РФ по Республике Крым
Подписывайтесь на нас в MAX

В акватории Азовского моря ведутся активные поиски пропавших без вести двух рыбаков, сообщили представители Главного управления МЧС по Республике Крым. К поисково-спасательной операции привлекли 134 человека и 12 единиц различной техники, в том числе беспилотник.

Поиски продолжаются. Для оказания помощи пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда «Крым-спас», МВД и другие службы взаимодействия, — сказано в заявлении.

Ранее на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска обнаружили «ватрушку», предположительно, пропавшей девочки. Саму несовершеннолетнюю найти пока не удалось. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

До этого в Саратовской области начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя села Привольного. Следователи и криминалисты задействовали специальную технику, а также средства для фото- и видеофиксации.

МЧС
рыбаки
пропавшие
Азовское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиэтажная казарма ВСУ исчезла за секунды после взрыва трехтонной бомбы
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.